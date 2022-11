Novak Djokovic begint aan ATP Finals met zege tegen Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic (ATP-8) is maandag in Turijn met een 6-4, 7-6 (7/4) zege tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-3) aan de ATP Finals begonnen. De voormalige nummer een van de wereld had daar 1 uur en 38 minuten voor nodig.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in de rode groep versloeg de Rus Andrey Rublev (ATP-7) zijn landgenoot Daniil Medvedev (ATP-5) maandagnamiddag met 6-7 (7/9), 6-3 en 7-6 (9/7).

Djokovic kan de ATP Finals een zesde keer winnen, waarmee hij het record van de Zwitser Roger Federer zou evenaren. De 35-jarige Serviër bracht de seizoensfinale al in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015 op zijn palmares. Tsitsipas mag de hoop om het jaar als nummer een van de wereld af te sluiten, opbergen. Daarvoor had hij al zijn wedstrijden moeten winnen In Turijn. Tenzij Rafael Nadal (ATP-2) het toernooi wint, blijft Carlos Alcaraz, geblesseerd afwezig in Turijn, de nummer een.

