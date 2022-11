“Tijd om oorlog te stoppen”, verklaart Zelenski in toespraak aan G20

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dinsdag in een videotoespraak aan de deelnemers van de G20 gezegd dat “het tijd is” om een einde te maken aan de “verwoestende” oorlog van Rusland. Hij stelde ook een volledige gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne voor.

In zijn betoog aan de “G19”, waarbij hij klaarblijkelijk Moskou uitsloot, hekelde de Oekraïense leider nogmaals de “krankzinnige dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken” en hij herhaalde dat er “geen enkel excuus is voor nucleaire chantage”. “We zullen niet toestaan dat Rusland afwacht en zijn troepen opbouwt. Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is waarop de oorlog van Rusland moet en kan worden gestopt.”

“Als Rusland zich tegen onze vredesformule verzet, zul je zien dat het alleen maar oorlog wil,” zei de president.

Verder riep Zelenski naar verluidt op tot een verlenging van onbepaalde duur van de overeenkomst voor de uitvoer van Oekraïens graan, die vrijdag afloopt. “Ons graanexportinitiatief verdient een onbeperkte verlenging, ongeacht wanneer de oorlog eindigt”, klonk het. De in juli onder bemiddeling van Turkije gesloten overeenkomst moet volgens hem bovendien uitgebreid worden naar nog twee andere Oekraïense havens.