Midterms: Democrate verslaat Trump-protegee in strijd om gouverneurschap in Arizona

In de Amerikaanse staat Arizona zou de Democrate Katie Hobbs de gouverneursverkiezingen hebben gewonnen. De 52-jarige Hobbs won het volgens prognoses van The Associated Press na een nipte race van haar Republikeinse rivale en Trump-protegee, Kari Lake.

De overwinning van Hobbs is een nieuwe opdoffer voor Donald Trump, die dinsdag waarschijnlijk zijn kandidatuur bekendmaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Lake werd gezien als zijn mogelijke running mate.

De uittredende Republikeinse gouverneur Doug Ducey kon zich niet opnieuw verkiesbaar stellen wegens de geldende ambtstermijnbeperkingen. Arizona, ooit een Republikeins bolwerk, wordt beschouwd als een betwiste staat waarin verkiezingen steeds vaker in het voordeel van de Democraten uitdraaien.

In de gouverneursverkiezing is intussen 98 procent van de stemmen geteld. Persagentschap The Associated Press, dat hierin als autoriteit geldt, dicht Katie Hobbs op basis van die resultaten de overwinning toe. De Democrate staat op 50,4 procent van de stemmen, de Republikeinse Kari Lake moet het momenteel stellen met 49,6 procent.

Lake staat bekend als een radicale aanhanger van Trump en zijn bewering dat de overwinning van de presidentsverkiezing in 2020 van hem gestolen werd, en riep meteen ook dat hetzelfde gebeurde bij deze midterms. Hobbs is dan weer de staatssecretaris van Arizona en eindverantwoordelijke voor de organisatie van verkiezingen.

Lake tweette kort na het nieuws over haar verlies: “Inwoners van Arizona herkennen onzin als ze het zien.” De uren voordien had ze geschreven dat de stemmen van sommigen mogelijk niet geteld waren, en riep ze op om de status ervan op haar website te controleren. De voorbije dagen had Lake zelfverzekerd verkondigd dat ze gouverneur zou worden en het kiessysteem zou repareren.

Liz Cheney, die na haar covoorzitterschap van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool en haar kritiek op Trump de Republikeinse voorverkiezing verloor, tweette dan weer een sarcastische “graag gedaan”. Lake had haar kort voor de midterms al even sarcastisch bedankt, omdat een oproep van Cheney niet voor haar te stemmen haar populariteit net een enorme boost gegeven zou hebben.