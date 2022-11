Eerste Belgische F-35 op productielijn in VS

De eerste Belgische F-35A, het gevechtsvliegtuig dat de verouderende F-16’s moet vervangen, staat op de productielijn van de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin, in Forth Worth in de staat Texas. Dat meldt Defensie maandag in een persbericht.

Volgens Defensie gaat het om de ‘outer wing box’, of de basisstructuur van de vleugel. “De afwerking van deze vleugel gebeurt op de productielijn, waarna wordt overgegaan naar een volgende fase van het productieproces”, aldus Defensie.

De constructie van die componenten was afgelopen zomer gestart in de productiefaciliteit van de Italiaanse groep Leonardo - een industriële partner in het F-35-programma, in het Italiaanse Cameri.

De eerste Belgische F-35 wordt naar verwachting geleverd eind volgend jaar. De eerste acht van de gevechtsvliegtuigen blijven weliswaar in de Verenigde Staten, op Luke Air Force Base in Arizona, voor de opleiding van piloten en technici. De eerste F-35A’s komen in 2025 aan in België, op de vliegbasis in Florennes. In 2027 komen de eerste toestellen op Kleine-Brogel aan.

In oktober 2018 hakte de federale regering de knoop door in het dossier van de nieuwe gevechtsvliegtuigen voor het Belgische leger. De overheid bestelde 34 F-35A’s, voor een bedrag van 3,8 miljard euro.