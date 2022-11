Belgian Lions verliezen cruciaal duel tegen Griekenland en hebben mirakel nodig om nog naar het WK te gaan

Na een zinderende partij in een uitverkochte Mons Arena (4.000 fans) hebben de Belgian Lions de poort naar een eerste WK niet verder geopend. De Lions verloren na een thriller van Griekenland en hebben eind februari een mirakel nodig. Een 2 op 2 in Groot-Brittannië en in de Mons Arena tegen Turkije is aan de orde. België hangt na twee zeges op een rij dan ook nog af van de overige resultaten.

In spannende eerste helft was het Retin Obasohan die de Lions naar een eerste bonusje stuwde. Griekenland, met zes spelers uit de Euroleague, was uitgekookt en liet niet begaan. Kostas Gontikas was de bezieler van de Griekse voorsprong (6-9). Obasohan kreeg steun van Ismael Bako (15-9) maar de overige Lions kwamen moeilijk tot scoren. Na het eerste kwart flikkerde een 19-19 tussenstand op het scorebord. Met een bom van Jean-Marc Mwema en een sublieme Retin Obasohan (20 punten in de eerste helft) ging het na 20-24 naar 25-24 en 33-29. Nick Calatthes zorgde on the buzzer voor een 34-31 tussenstand halfweg.

Via Manu Lecomte ging in het begin van het derde kwart snel naar een 38-31 Belgische bonus. De wedstrijd stond bol van technische fouten, Lefteris Bochoridis werd uitgesloten, maar de Grieken reageerden “cool” en met een 3-12 tussenspurt: 41-43. Ondanks een momentum via Jonathan Tabu en een alley-oop van Ismael Bako ging het na 47-46 wel naar een 55-58 Griekse bonus na drie kwarts.

De Lions toonden hun leeuwenhart in het slotkwart en bleven na 60-66 via Retin Obasohan, Jonathan Tabu en dunks van Kevin Tumba aanklampen: 67-68. De ervaren Nick Calathes (13 punten, 10 assists) scoorde belangrijke punten voor Griekenland maar de Belgen bleven in het zog van de Grieken: 70-71. De Lions hadden de laatste aanval maar Retin Obasohan kreeg op 2 seconden van het einde een lichte aanvallende fout aangesmeerd. Meer hadden de Grieken niet nodig om de winst veilig te stellen.Giannoulis Larentzakis scoorde 20 punten voor de Grieken.

België-Griekenland 70-72

Kwarts: 19-19, 15-12, 21-27, 15-14

België: Akyazili 0, Lecomte 5, Samardzic , Mwema 9, Tabu 7, Gillet 3, De Zeeuw 2, Tumba 4, Libert 0, Bako 10, Van Vliet 0, Obasohan 30,