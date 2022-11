Tia Hellebaut begeleidt nu jonge atletiektalenten in haar Academy. — © Karel Hemerijckx

Op 23 augustus 2008 hield België collectief de adem in. 8.000 kilometer verderop – in het olympisch stadion van Peking – zweefde Tia Hellebaut (44) naar goud in het hoogspringen. Anno 2022 runt ze een gezin met drie kinderen en een atletiek-academie.