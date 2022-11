‘Keizer van’t Kuipke’ Iljo Keisse leert schaatskoning Bart Swings de kneepjes van het vak: “Oh mannekes, hoe zot is dit?”

‘Keizer’, zo staat toepasselijk op zijn pistefiets geprint. Iljo Keisse, poulain van het Kuipke, is profrenner af na zíjn Zesdaagse, die vandaag begint. Hij beheerst een vak apart. Want hoe moeilijk is pisterijden? Keisse vond een gedroomd proefkonijn: de meest gelauwerde mannelijke Belgische olympiër, Bart Swings. De keizer van de piste en de koning van het ijs, een unieke ontmoeting.