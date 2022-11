“Onze hond was op het moment van de brand gelukkig buiten, maar die was ook geschrokken.” — © zb

Beringen

Op de Meldertsesteenweg in Paal heeft zondagavond een brand gewoed in een tijdelijke woning. Het getroffen gezin van Jan Apostel was de gezinswoning naast de tijdelijke woning volop aan het renoveren. “Alles is verwoest. We hebben zelfs geen kleren meer.”