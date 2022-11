Magda Janssens, de oudste inwoner van de Benelux, maandag in haar rusthuiskamer. — © Tom Cornille

Zandhoven

Na het overlijden van de 111-jarige Marcelle Lévaz uit het Waalse Remicourt, is Magdalena Janssens (110) uit Zandhoven de oudste inwoner van de Benelux. “Soms zitten we gewoon wat naar elkaar te kijken, zonder iets te zeggen. Ook daar geniet ze van”, vertelt haar dochter Francine Ceulemans (76), die dagelijks op bezoek gaat in woon-zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost.