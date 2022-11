“In de vroege ochtend lokale buien mogelijk, daarna blijft het droog met brede opklaringen”

Dinsdagochtend zouden er in alle vroegte misschien nog enkele lokale buien kunnen vallen. Daarna blijft het in Limburg lange tijd droog met zelfs brede opklaringen.

In het tweede deel van de namiddag komt er vanuit het westen een regen- en buienzone komen opzetten. Tegen 17 of ten laatste 18 uur zal het op de meeste plaatsen in Limburg licht aan het regenen zijn. Na 19 uur volgt er een periode met intensere regenval. Uiteindelijk valt er tot middernacht gemiddeld 5 liter per vierkante meter.

De temperatuur bereikt aan de voorzijde van de regenzone toch weer een zacht maximum rond 14°C. Dit bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Na middernacht verschijnen er vanuit het westen opklaringen. Daardoor kan de temperatuur nog naar minima tussen 7 en 9°C zakken.

