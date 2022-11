Clubs vragen politie om gemaskerde hooligans uit tribunes te halen, maar minister Verlinden ziet dat anders

“We willen dat de politie in het stadion wél optreedt tegen gemaskerde amokmakers en hen uit de tribunes haalt. Hoe kunnen we hen anders identificeren en bestraffen?” Het is maar een van de vele vragen van de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs richting politiek.

De Pro League wil meer wapens tegen hooliganisme. — © BELGA

CEO Lorin Parys heeft er nog. Hij vraagt dat stewards supporters aan de ingang ingrijpender zouden mogen fouilleren. Niet het oppervlakkig en inefficiënte aftasten van nu, maar fouilleren zoals een agent dat mag. Hij wil de inzet van drugshonden, om al te opgefokte hooligans eruit te plukken. En hij vraagt de invoering van een meldingsplicht voor hooligans met een stadionverbod, zodat ze niet toch stiekem naar binnen kunnen glippen. Die maatregelen zou de Pro League graag toegevoegd zien aan de verstrengde Voetbalwet, waaraan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werkt.

Straffen voor clubs die niet genoeg doen

Verlinden heeft een strengere voetbalwet klaar. — © BELGA

Maar toen hij zijn dwingende vragen maandag bekend maakte, had Verlinden al via een persbericht laten weten dat die strengere voetbalwet klaar is en voorgelegd zal worden aan de regering. Van al die extra wapens die de Pro League graag wil, lijkt daarin weinig sprake. Stewards zullen niet beter mogen fouilleren. Het is niet de bedoeling dat de politie zal optreden tegen mannen met bivakmutsen. Wel komt er een verbod op bivakmutsen, maar het is in eerste instantie aan de clubs om dat af te dwingen.

Verlinden legt ook de nadruk op een strengere aanpak van de clubs zelf. De eerste krachtlijn van haar strengere wet luidt: “Duidelijke verantwoordelijkheid voor de clubs”. “De voetbalcel van Binnenlandse Zaken zal strenger toezien op het correct naleven van de regelgeving door de clubs”, laat Verlinden weten. “Clubs zullen strenger worden bestraft als er tekortkomingen aan hun camerasystemen worden vastgesteld, als ze de regels rond ticketverkoop niet naleven of als ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te weren.”

Stewards mogen identiteit controleren

Ook onderdeel van de strengere voetbalwet: langere stadionverboden. Zo’n toegangsverbod kan nu per zware inbreuk oplopen tot 10 jaar, in plaats van 5 jaar nu. Bovendien komen er extra strenge straffen voor agressie tegen stewards en tegen hulpdiensten.

Rond een strengere toegangscontrole zitten Pro League en Binnenlandse Zaken wel op een lijn. Om te voorkomen dat hooligans met een stadionverbod binnen geraken met andermans ticket of abonnement, zullen stewards en privé-bewakingsagenten binnenkort de identiteit van supporters mogen controleren. Nu mogen alleen politiemensen dat.

Het gebruik van pyrotechnisch materiaal kan leiden tot 10 jaar stadionverbod. — © BELGA

19 stadionverboden

Lorin Parys maakt zich sterk dat er tegen het einde van 2022 een systeem komt dat bij de ticketverkoop automatisch zal nagaan of iemand een stadionverbod heeft. Nu verloopt die check nog omslachtig, en zit er vertraging op.

Volgens hem zijn de clubs wel degelijk bijzonder gemotiveerd om de amokmakers uit hun stadions te houden. Daarom ook dat ze sinds begin dit seizoen extra werk maken van “burgerrechterlijke uitsluiting”. Een nationale kamer binnen de voetbalbond kan stadionverboden uitdelen. Een taak die vroeger bij de clubs zelf lag. De sterkte van het nieuwe systeem is volgens Parys de lik-op-stuk aanpak, want binnen de 20 dagen is de hele procedure afgehandeld. Sinds de start van het seizoen heeft dat 19 stadionverboden opgeleverd, zegt Pierre Cornez van de voetbalbond. Dat is los van de stadionverboden uitgesproken door de Binnenlandse Zaken.