Zweedse verdachte van moord op Vlaamse Johanna (58) overgeleverd aan ons land

Makaveli Lindén (23), de verdachte van de moord op de Mechelse Johanna Jostameling (58), is maandag aan ons land overgeleverd. De man werd in de loop van de dag al verhoord door de speurders en onderzoeksrechter. De komende maanden zal onze justitie beslissen wat er met de man moet gebeuren en of het tot een proces komt. In Noorwegen werd hij twee jaar geleden geïnterneerd na een moord op een 24-jarige man omdat hij ontoerekeningsvatbaar was.

Makaveli Lindén, een Zweed, vertoefde eind oktober 2018 heel even in ons land, nadat hij in Noorwegen op de vlucht was geslagen na een roofmoord op een 24-jarige man. Hij zou even hebben halt gehouden in Mechelen en ontmoette er Johanna Jostameling. Een uit Duitsland afkomstige kledingontwerpster die al acht jaar in ons land woonde. In haar flat in de Graaf Van Egmontstraat werd de alleenstaande vrouw met verschillende messteken om het leven gebracht.

Het was de huisbazin die de lugubere ontdekking in de slaapkamer deed. Ze ging een kijkje nemen omdat ze Johanna al enkele dagen niet meer had gezien en omdat haar televisie onafgebroken heel luid stond.

Interpol verspreidde na de moord in Noorwegen deze foto van Lindén. — © Interpol

Ondertussen was Lindén internationaal geseind voor de feiten in Noorwegen. Nog voor de moord op de Mechelse Johanna werd ontdekt, kon de politie hem in het station van het Franse Dijon oppakken. Uit het onderzoek bleek dat de Zweed rond het tijdstip van de moord alleszins in de Dijlestad was. Hij zou onder meer te zien geweest zijn op beelden van bewakingscamera’s. Ook andere elementen zouden in de richting van Lindén wijzen.

Naar Noorwegen

Belgische speurders reisden na de overlevering van de man aan Noorwegen twee keer af naar het Scandinavische land, maar toen ze hem confronteerden met de Mechelse moord, beriep Lindén zich telkens op zijn zwijgrecht.

In 2020 oordeelde een Noorse rechtbank dat de twintiger ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de roofmoord op de 24-jarige Noor Heikki Bjorlund Paltto in Oslo. Daarom werd beslist om hem te interneren. Tijdens het proces in Noorwegen gaf Lindén wel toe dat hij door Europa was gereisd maar zou hij ontkend hebben dat hij ooit in Mechelen was geweest.

Slachtoffer Johanna Jostameling. — © rr

Al verhoord

Na overleg tussen de Belgische, Franse en Noorse justitie werd het licht op groen gezet om de man over te leveren aan ons land, met het oog op het verdere onderzoek naar de moord op Johanna Jostameling. Maandagmiddag arriveerde hij in België. Makaveli Lindén werd ondervraagd door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die laatste besliste om de Zweed aan te houden op verdenking van moord.

De komende maanden moet het gerecht in ons land beslissen wat ze met Lindén gaan doen. Ofwel komt het tot een assisenproces, ofwel wordt hij - net als in Noorwegen - geïnterneerd. Hij zal nu eerst door psychiaters worden onderzocht om na te gaan of hij op het moment van de moord in Mechelen ook ontoerekeningsvatbaar was of niet.

Of Lindén maandag beter heeft meegewerkt met de Belgische speurders dan in het verleden, is voorlopig niet geweten. Zijn advocate Laurence Sweldens wou na afloop van de voorleiding geen commentaar kwijt op de zaak.