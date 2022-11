Uitbater Nord Stream 1 onderzoekt ook schade in Deense exclusieve economische zone

De straal van een zone verboden voor het scheepvaartverkeer, is vrijdag teruggebracht tot 500 meter. Een door Nord Stream AG gecharterd schip is in het gebied gevaren en is gestart met onderzoek. De duur daarvan zal afhangen van de weersomstandigheden.

Nord Stream AG voerde al onderzoek uit aan de beschadigde gaspijpleiding in de Zweedse exclusieve economische zone. Volgens eerdere informatie is daar de pijpleiding over een lengte van 250 meter verwoest.

Eind september werden verschillende lekken ontdekt in de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen na explosies nabij het eiland Bornholm, in de Baltische Zee bij Denemarken en Zweden. Onder meer de EU en de NAVO gaan uit van sabotage. Beide dubbele strengen lopen van Rusland tot Lubmin in het noordoosten van Duitsland.