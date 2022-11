Engie boekte in 2021 een winst van een kleine 2 miljard euro op een omzet van ruim 12,5 miljard euro. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Na een flinke omzetdaling van 60 miljard euro in coronajaar 2020 hebben de 5.000 grootste bedrijven van ons land zich in 2021 prima weten te herstellen, zo blijkt uit de jaarlijkse Trends Top 5.000. Zij zagen de winst verdubbelen tot in totaal 36 miljard euro. Toch oogt de financiële situatie van één op de tien topbedrijven minder rooskleurig.