Genk

Naast de 26 Rode Duivels is ook Genkenaar David Del Arbol Quesada geselecteerd voor het WK voetbal. Niet als rechterflankspeler, wel als spotter. Hij is een van de vijf Belgische agenten die de Qatarese politie moeten helpen om de Belgische fans te ondersteunen én in de gaten te houden.