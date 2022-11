De hemelvaart van Dolly Parton (76) gaat maar door. Dit voorjaar nummer 1 in de boekenverkoop. Begin deze maand opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. En nu krijgt ze van Amazon-stichter Jeff Bezos 100 miljoen die ze aan goede doelen mag schenken. In een tijd waarin Amerika verschrikkelijk verscheurd is, lijkt Dolly Parton door iedereen aanvaard. Hoe komt dat?