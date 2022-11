Ikea wil dat Vlaams Belang gebruik merk en huisstijl stopzet voor nieuw immigratieplan

Ikea Belgium is niet blij dat het Vlaams Belang zijn merk en huisstijl gebruikt voor het plan van de partij voor een verstrenging van het migratiebeleid. De woonwarenhuisketen heeft de extreemrechtse partij gevraagd daar onmiddellijk mee te stoppen en bekijkt of eventuele verdere stappen nodig zijn, zo werd maandagavond vernomen bij een woordvoerster van Ikea Belgium.

Vlaams Belang stelde eerder op de dag een Ikea-plan voor. Ikea staat daarbij voor Immigratie Kan Echt Anders, maar de naam van de meubelketen en het logo komen wel duidelijk in beeld. En dat zint het bedrijf niet. “We zijn ontdaan dat ons recht op ons merk en onze huisstijl geschonden worden”, luidt het. “Wij proberen een politiek neutrale positie in te nemen en willen niet dat ons merk wordt gebruikt op een manier die doet denken dat we ergens achter staan, terwijl dat niet zo is.”