Inwoners van Cherson treden Zelenski bij over Russische oorlogsmisdaden: martelkamers, executies en ontvoeringen

De herovering van de strategisch belangrijke stad Cherson werd op gejuich onthaald in het Oekraïense kamp. Maar tussen de euforie door meten de Oekraïeners ook de schade op. De teruggetrokken Russen zouden een puinhoop hebben achtergelaten in de grootstad. President Volodymir Zelenski spreekt over meer dan 400 gedocumenteerde oorlogsmisdaden.

“Oorlogsmisdaden”, het lijkt een soort pleonasme. Maar ook bij een oorlog gelden er regels. Die zijn vastgelegd in de Verdragen van Genève. Zo mogen soldaten geen burgers aanvallen, althans niet opzettelijk, of mogen ze geen infrastructuur verwoesten die essentieel is voor de overleving van burgers. Daarnaast moeten gewonden en zieken verplicht verzorgd worden, ook als het om gevangengenomen soldaten gaat. En zijn ernstige misdrijven tegen de menselijkheid zoals moord, verkrachting of massavervolging uit den boze.

Volgens de Oekraïense president Zelenski wordt daar in Moskou echter weinig rekening mee gehouden. Tijdens zijn bezoek aan de heroverde stad Cherson, sprak Zelenski over meer dan 400 Russische overtredingen van de oorlogsregels. Dat zouden onderzoekers hebben vastgesteld.

De Oekraïense president Zelenski sprak de pers toe tijdens zijn bezoek aan Cherson. — © EPA-EFE

Vlag verbrand

Volgens Zelenski werden in Cherson lijken aangetroffen van zowel soldaten als burgers. De getuigenissen van enkele inwoners die in de stad bleven tijdens de Russische bezetting staven de beschuldigingen van hun president. “Als je iets geels en blauws droeg, kon je zomaar worden neergeschoten op straat. Ikzelf heb mijn Oekraïense vlag meteen verbrand”, verklaarde de 36-jarige Yana Shaposhnikova aan persagentschap Reuters.

Andere getuigen spreken over ontvoeringen van Oekraïense burgers. “Ze vroegen ons of we Russisch of Oekraïens waren. En als je zei dat je een Oekraïener was, namen je ze mee”, zei Natalia Papernaya, een andere inwoner van Cherson aan een Reuters-journalist. Volgens de geïnterviewde getuigen werden de burgers meegenomen naar martelkamers om daar ondervraagd te worden.

Zelfs dieren meegenomen

De oorlogsmisdaden zouden zich niet beperkt hebben tot rechtstreeks geweld tegen burgers. Inwoners getuigden dat ze al een week zonder water zitten. En ook de elektriciteits- en internetvoorzieningen zouden vernield zijn. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van Russische plunderingen. Auto’s, tractoren, museumstukken én zelfs dieren uit de zoo. De Russen namen alles mee wat ze konden bij hun terugtrekking. Op Youtube doken er beelden van een Russische zoo-eigenaar die eigenhandig wasberen uit de zoo van Cherson kwam plukken.

In zijn speech wees Zelenski erop dat de vastgestelde toestanden in Cherson geen uitzondering zijn. Ook in andere gevechtregio’s stelden de Oekraïeners al oorlogsmisdaden vast. Andriy Kostin, procureur-generaal van Oekraïne, sprak in september al over 34.000 potentiële misdaden door Russische oorlogstroepen.

Rusland ontkent dat het geweld gebruikt tegen burgers. Volgens Moskou zijn er geen wreedheden begaan in de bezette gebieden. Voorlopig heeft nog geen enkele onafhankelijke instantie uitspraak kunnen doen over de Oekraïense beschuldigingen.