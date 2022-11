Amazon-oprichter Jeff Bezos gaat grootste deel van zijn fortuin van 120 miljard euro wegschenken

De oprichter van Amazon, multimiljardair Jeff Bezos, heeft maandag in een interview op nieuwszender CNN laten weten dat hij het grootste deel van zijn fortuin wil wegschenken aan liefdadigheidsinstellingen. Op de vraag of hij dit zou doen als hij nog in leven was, antwoordde hij volmondig ‘ja’.

Het is de eerste keer dat de 58-jarige zakenman in het openbaar stelling neemt van dit engagement. ij ondertekende wel niet de ‘Belofte tot donatie’, een initiatief dat in 2010 werd gelanceerd door de Amerikanen Warren Buffett en Bill Gates dat miljardairs aanmoedigt om minstens de helft van hun rijkdommen te schenken aan liefdadigheidsinstellingen.

Volgens het agentschap Bloomberg is Bezos momenteel zo’n 124 miljard dollar waard (bijna 120 miljard euro), wat van hem de op drie na rijkste mens ter wereld maakt. Lange tijd voerde hij de lijst aan maar zijn rijkdom is grotendeels gelinkt aan die van Amazon en de waarde van die aandelen daalde het voorbije jaar.

Jeff Bezos is ook eigenaar van de krant Washington Post, het ruimtevaartbedrijf Blue Origin en het Bezos Earth Fund, een fonds voor de planeet dat hij in 2020 lanceerde door er 10 miljard dollar aan te schenken.

De ondernemer wil ervoor zorgen dat zijn donaties zo efficiënt mogelijk worden besteed. “We bouwen de capaciteit op om dit te doen”, zei hij tijdens het interview waarin hij samen met zijn partner Lauren Sanchez verscheen.

De ex-vrouw van Jeff Bezos, MacKenzie Scott, wiens fortuin wordt geschat op bijna 24 miljard dollar, heeft al beloofd om ten minste de helft van haar vermogen aan een goed doel te schenken door in 2019, kort na zijn scheiding, de “Belofte van donatie” te ondertekenen. Ze had begin 2021 de wereld van filantropie wakker geschud door 6 miljard dollar te doneren aan verschillende organisaties zonder beperkingen of vereisten op te leggen over hoe de bedragen gespendeerd dienden te worden.