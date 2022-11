Bondsparket vraagt vier wedstrijden schorsing voor STVV’er Fatih Kaya

Het Bondsparket van de KBVB is niet mild in haar voorstel tot minnelijke schikking voor Fatih Kaya. De STVV’er werd zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge uitgesloten na een natrappende beweging richting Cercle-speler Boris Popovic en dreigt dat met enkele weken schorsing te bekopen.