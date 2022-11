Ronnie O’Sullivan vlot naar achtste finales UK Championship

‘s Werelds nummer één Ronnie O’Sullivan heeft zich maandag in York vlot voor de achtste finales van het UK Championship geplaatst. In de eerste ronde nam de 46-jarige Engelsman met 6-2 de maat van de Welshman Matthew Stevens (WS-60). Daarbij potte hij breaks van 81, 94, 107, 73 en 102 weg.

“Alles gaat goed, ik ben een gelukkig man”, reageerde O’Sullivan. “Ik kwam naar hier, speelde wat snooker, liet wat ballen over tafel bewegen. Leuk, zolang de fans maar tevreden zijn. Als ik hier in de eerste ronde een pak rammel kreeg, zoals recent tegen Alex Ursenbacher (1e ronde British Open) of David Grace (2e ronde Northern Ireland Open), was het voor mij oké geweest. Toen kon ik vroeg naar huis en wat werk voor Eurosport doen. Maar als ik in de snookerbusiness wil blijven, moet ik af en toe wel een paar ballen potten.”

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld, dat ben ik altijd na een nederlaag”, zei Stevens. “Maar het was tegen O’Sullivan, een klasse apart. Hij is genadeloos. Als je één of twee keer mist, is het frame op zes of zeven minuten afgelopen. Er is heel veel nodig om van hem te winnen.”

Om een plaats in de kwartfinales neemt “The Rocket” het woensdagnamiddag op tegen Zhou Yuelong (WS-21). In een Chinees onderonsje tegen Yan Bingtao (WS-15) haalde die een 3-5 achterstand op voor 6-5 winst. Ook de achtste finale van Luca Brecel (WS-11) tegen Tom Ford (WS-32) is voor woensdagnamiddag (14u00 Belgische tijd) geprogrammeerd.

O’Sullivan kan het UK Championship een achtste keer winnen. Hij deed het al in 1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 en 2018. Ook in de andere twee toernooien van de Triple Crown is hij recordhouder, met ook zeven overwinningen op het Masters en zeven wereldtitels. Dat laatste record moet hij nog wel delen met de Schot Stephen Hendry.