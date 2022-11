Nieuw contract geeft samenwerking tussen KRC Genk en coach Vrancken nog stevigere basis

Er stond in de heenronde geen maat op KRC Genk, dat na een 46 op 51 al tien punten voorsprong telt op naaste achtervolger Union. Een straffe prestatie, waarin Wouter Vrancken en zijn staf een groot aandeel hebben. De werkwijze van de Haspengouwer maakte meteen indruk in de Genkse bestuurskamer. Want niet alleen de resultaten, ook de manier waarop die worden behaald, spreken tot te verbeelding.

Een paar maanden geleden gaf Head of Football Dimitri de Condé al aan dat hij erg tevreden was over de samenwerking en die liefst ook een stevigere basis wou geven. Vrancken ondertekende vorige zomer, zoals de meeste vorige trainers, een contract van onbepaalde duur bij KRC Genk. Zo’n overeenkomst is langs beide zijden relatief makkelijk opzegbaar. Zo is het niet te duur om de trainer te ontslaan en kan de coach op zijn beurt er makkelijker onderuit als zich een nieuwe uitdaging aandient.

Nieuwe clubcultuur

Als dinsdagochtend in de Cegeka Arena een persconferentie “naar aanleiding van het toekomsttraject in de samenwerking met Wouter Vrancken” wordt georganiseerd, dan betekent dat dus dat die stevigere basis in een nieuwe overeenkomst wordt gegoten. Een contract van bepaalde duur - meestal is dat een viertal seizoenen - dat ook een waardering voor de prestaties van de coach inhoudt. En tegelijkertijd de nieuwe clubcultuur moet symboliseren: bij KRC Genk zit men verveeld met het te grote verloop van trainers en wil men graag stabiliteit uitstralen.

Naast Vrancken en de Condé zal ook voorzitter Peter Croonen daarbij aanwezig zijn. Hij bevestigde enkele weken geleden nog dat er werk werd gemaakt van een nieuwe definitie van de samenwerking met Vrancken. Het vertrek van kampioenenmaker Philippe Clement naar Club Brugge van drie jaar geleden indachtig, zei Croonen dat de volgende stap in de carrière van Vrancken eentje naar het buitenland moet worden. Maar eerst mag hij dus nog enkele jaren vlammen in de Cegeka Arena.(mg/rco)