Andrey Rublev wint Russisch onderonsje op ATP Finals na thriller tegen Daniil Medvedev

Andrey Rublev (ATP-7) heeft zijn eerste wedstrijd in de rode groep op de ATP Finals in Turijn gewonnen. In een Russisch onderonsje versloeg hij Daniil Medvedev in drie spannende sets: 6-7(7/9), 6-3 en 7-6(9/7). De wedstrijd duurde 2 uur en 31 minuten.

Rublev, die in vijf eerdere ontmoetingen nog maar één keer kon winnen van zijn landgenoot, had de klus mogelijk ook in twee sets kunnen klaren, want in de eerste set liet hij zeven setpunten onbenut, alvorens Medvedev de set nog afsnoepte. In de tiebreak van de beslissende set redde Medvedev ook nog vier matchpunten, maar het vijfde was er te veel aan.

Voor Rublev is het zijn derde deelname aan de ATP Finals, maar hij geraakte nog nooit voorbij de groepsfase. Medvedev neemt voor de vierde keer deel: bij zijn debuut in 2019 bleef hij steken in de groepsfase, in 2020 won hij het toernooi en vorig jaar verloor hij de finale van Alexander Zverev.

In de andere wedstrijd van de rode groep neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP-8), al vijf keer winnaar van de seizoensfinale (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), het maandagavond op tegen Stefanos Tsitsipas (ATP-3). De Griek maakt nog kans om het jaar af te sluiten als nummer een van de wereld, maar mag dan geen enkele wedstrijd verliezen in de Italiaanse stad.

In de groene groep wonnen de Noor Casper Ruud (ATP-4) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-9) zondag hun eerste wedstrijd. Zij wonnen respectievelijk van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-6) en de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2).

