Onze tv-tips: onze bondscoach, een bekende dierendokter en terroristen

13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi

VTM3, di, 23.10u

Op 11 september 2012 worden het Amerikaanse consulaat en een CIA-basis in het Libische Benghazi aangevallen door terroristen. Tijdens deze aanval die uiteindelijk 13 uur zal duren tonen 6 leden van het beveiligingsteam moed en heldhaftigheid om een tragedie op grotere schaal te voorkomen. Regisseur Michael Bay wist deze gebeurtenis voortreffelijk te capteren naar het witte doek. (tove)

All Creatures Great and Small

BBC first, di, 21u

In de jaren 80 werd er ook in Vlaanderen gekeken naar de belevenissen van de jonge dierendokter James Harriot. Decennia later besloot de Britse televisie een remake te brengen van deze hartverwarmende reeks over de dierendokter die opereert in de Yorkshire Dales. Met groot succes. Vanavond start al het derde seizoen. De verhalen spelen zich af in de periode van de Tweede Wereldoorlog. (tove)

Voor de aftrap

Een, di, 21.30u

Roberto Martinez is al zes jaar bondscoach van de Rode Duivels. Daarnaast is hij ook technisch directeur. Zijn benoeming was een verrassing, maar alle kritiek verstomde toen bleek dat hij goede resultaten kon neerleggen. Deze documentaire gaat dieper in hoe hij de voetbalbond professionaliseerde en klaarmaakte voor de toekomst op basis van data, ervaring en geloof in eigen kunnen. (tove)