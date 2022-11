Net als in de serie ‘Clan’: Franse vriendinnen smeden moordcomplot in schoonheidssalon

Een groep vriendinnen staat vanaf vandaag terecht voor het Franse hof van assisen omdat ze samen een plan beraamden om een garagist te vermoorden. De man, de echtgenoot van een van de vrouwen, werd later onthoofd in de Seine teruggevonden. Het doet allemaal heel hard denken aan de Vlaamse tv-serie ‘Clan’. De Franse pers spreekt over ‘het complot van de schoonheidsspecialiste’.