CEO Matthias Leterme wil reactie zien van spelersgroep: “Ze zullen uit een ander vaatje moeten tappen”

Amper tweeënhalve maand stond Adnan Custovic (44) aan het roer van KV Kortrijk. De Bosniër nam in september het stokje over van Karim Belhocine (44), die na zes speeldagen al werd ontslagen. Voorts neemt KVK ook nog afscheid van assistent Gunter Van Handenhoven (43). “Adnan toonde begrip voor onze beslissing.”

AA Gent was de laatste tegenstander die over de vloer kwam in het Guldensporenstadion voor de WK-break. Het werd meteen ook de laatste opponent voor Adnan Custovic. Vandaag kreeg de Kortrijkse T1 zijn C4. “We mogen de schuld niet enkel op één persoon schuiven”, zegt CEO Matthias Leterme. “Ik kijk in deze situatie ook naar mezelf, naar de coach en naar de spelers. Adnan heeft er alles aan gedaan om het tij te keren, maar helaas bleven de prestaties uit. Ik verwacht na de WK-break een reactie van de spelersgroep. Zij moeten nu eens in de spiegel gaan kijken en zich afvragen of ze in de heenronde wel alles gegeven hebben voor KV Kortrijk. Ze zullen duidelijk uit een ander vaatje moeten tappen na de lange pauze.”

Custovic voelde zondag na de wedstrijd de bui al hangen. De coach was duidelijk aangeslagen van de zware 0-4-nederlaag tegen AA Gent. “Hij beseft ook dat de situatie voor zichzelf zo niet langer kon. Het was, gezien de huidige resultaten, onhoudbaar geworden. Het is natuurlijk niet leuk om afscheid te nemen van een trainer, maar Adnan toonde begrip voor onze beslissing. De eigenaar, de raad van bestuur en het management van KV Kortrijk waren genoodzaakt hem zijn ontslag te geven. Hoe jammer het ook mag zijn. We hebben dit seizoen nu al tweemaal afscheid moeten nemen van een trainer, dat was natuurlijk ook niet onze bedoeling. We hadden het liever anders gezien, maar het blijft nu eenmaal voetbal en zulke zaken kan je op voorhand niet weten.”

LEES OOK. Trainerskerkhof in de Jupiler Pro League wordt alleen maar groter na ontslag van Adnan Custovic bij KV Kortrijk

Adnan Custovic is niet langer trainer van KV Kortrijk. — © BELGA

Storck of Peeters?

KV Kortrijk moet opnieuw de markt afspeuren in de hoop eindelijk een geschikte coach te vinden. Namen als die van Bernd Storck en Bob Peeters doen de ronde, maar voorlopig is de club in gesprek met een volgende trainer en wil ze geen naam prijsgeven. “Ik verwacht dat de volgende coach er opnieuw een ploeg van maakt die onverzettelijk is en weer wil vechten voor deze club, zoals dat vroeger het geval was bij KV Kortrijk”, zegt Leterme. “We zijn gesprekken aan het voeren met opvolgers en hopen snel een akkoord te vinden. De club zal binnenkort aankondigen wie de nieuwe trainer wordt.”