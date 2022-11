Het failliet van Sabena dateert al van meer dan 20 jaar geleden, maar bij veilinghuis Troostwijk worden de komende dagen de laatste iconische gadgets en memorabilia van de Belgische luchtvaartmaatschappij geveild. Het zijn de laatste restanten nu het faillissement in afwikkeling is.

Op 7 november 2001 werd Sabena failliet verklaard. Sindsdien volgde een lang proces met meerdere veilingen van trolleys, computermateriaal, camionetten of hostessenkledij, allemaal met het logo van Sabena op. De curatoren konden met die veilingen al meer dan 1 miljard euro recupereren.

De laatste veiling met Sabena-memorabilia startte maandag bij veilingpartner Troostwijk. Het gaat om een online veiling die nog tot 23 november loopt. Het is vooral een veiling met nog enkele iconische stukken.

De 1,68 meter grote lichtgevende Sabena-letters zijn een eerste pronkstuk waar op geboden kan worden. Maar er is nog meer vliegtuiggeschiedenis te koop: een pilotenkostuum, genummerde affiches, fluorescerende winterjassen, kantoormeubilair, vliegtuigzitjes of een speciaal ontworpen vergadertafel, waarbij de “S” van Sabena in het tafelblad is verwerkt, worden allemaal geveild.

Op dinsdag 22 november vindt er van 9 tot 12 uur een kijkdag plaats in de loods aan Ringlaan Building 45 in Diegem, in de nabijheid van de luchthaven.