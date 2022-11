Kiev trekt accreditatie van journalisten van CNN en Sky News in wegens verslaggeving vanuit Cherson

“De laatste tijd hebben sommige mediavertegenwoordigers bestaande bans en waarschuwingen genegeerd”, deelt de staff mee via Facebook. “Ze zijn beginnen verslaggeven vanuit Cherson zonder de toestemming van militaire kopstukken en de relevante PR departementen, nog voor de stabiliseringsmaatregelen waren afgerond.”

Het is nog onduidelijk welke journalisten betrokken zijn, al zou het volgens verschillende bronnen gaan om ten minste zes correspondenten van CNN en Sky News. Bovendien zouden twee journalisten van het Oekraïense internetkanaal Hromadske hun accreditatie hebben verloren door dezelfde reden. Dat zegt het Oekraïense mediaconcern Detector.media.

© EPA-EFE

Nadat het Russische leger zich eind vorige week terugtrok uit het noordwesten van Cherson, neemt Oekraïne voorzichtig de stad weer over. President Vollodimir Zelenski zei eerder al dat het vegen van mijnen in de regio prioritair is.