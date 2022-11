Ook Syrische Koerden ontkennen betrokkenheid bij aanslag in Istanboel

De Syrische Koerden, die gesteund worden door de Verenigde Staten, hebben maandag elke betrokkenheid bij de aanslag die zondag zes levens eiste in Istanboel ontkend, hoewel de Turkse autoriteiten hen als schuldigen aanwijzen.

“We verzekeren dat onze strijdkrachten niets te maken hebben met de explosie in Istanboel en verwerpen alle beschuldigingen tegen hen”, tweette Mazloum Abdi, opperbevelhebber van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Hij bood zijn medeleven aan met de slachtoffers en het Turkse volk.

Turkije heeft de Koerdische militie YPG, het hoofdonderdeel van de SDF, en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), dat ook elke betrokkenheid heeft ontkend, beschuldigd van de aanslag.

De Turkse politie zei dat een jonge Syrische vrouw, die in de nacht van zondag op maandag werd opgepakt, de aanslag had toegegeven en had gezegd dat ze handelde “in opdracht van de PKK”.

De PKK beschuldigde de Turkse regering er maandag van duistere plannen te hebben en Kobane, in het noorden van Syrië, als doelwit te zien.

Turkije beschouwt de YPD als een verlengstuk van de PKK, die zowel door de VS en de Europese Unie als terroristisch worden beschouwd. Het land heeft ook soldaten in Noord-Syrië en dreigt al sinds mei met een groot offensief tegen de SDF, die het ook als terroristisch bestempelt.