“Wraakactie van ontslagen werkneemster”: oprichtster geschorst kinderdagverblijf reageert op incident met duct tape

Keerbergen

De vergunning van Mippie en Moppie 2 in Keerbergen is ingetrokken na ernstige meldingen bij het Agentschap Opgroeien, vroeger Kind en Gezin. De beslissing viel nadat het Agentschap een melding een foto had ontvangen van een kindje dat vastgebonden was in een slaapzak met duct tape. “We zijn enorm geschrokken van dit nieuws”, zegt schepen van Welzijn Liesbeth Claes (CD&V). “Dit is de eerste melding die we krijgen van wangedrag in het kinderdagverblijf.”