Duikers stoten op ander wrak dan ze verwacht hadden: “Ik denk dat we NASA moeten bellen”

Duikers zochten in mei naar het wrak van een vliegtuig dat eind 1945 spoorloos verdween voor de kust van Florida voor een documentaire over de Bermudadriekhoek voor History Channel. Maar de onderzoekers stoten op een wrak dat er heel wat moderner uitzag dan ze hadden verwacht. “Ik denk dat we NASA moeten bellen”, zegt een van hen terwijl ze de herkenbare restanten van een spaceshuttle onder het zand zien liggen.