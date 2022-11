COLUMN. Waarom de hazelworm geen worm, noch een slang is

Ze nu tegenkomen, is niet vanzelfsprekend, want hazelwormen gaan stilaan in hun winterslaap. Het is trouwens geen worm – daar gaan we weer – laat staan een slang. Want daar lijken ze toch op. Het is een hagedis. Maar dan zonder pootjes. Een pechvogel zullen we hen maar noemen. Maar zij vinden zelf van niet. Ze kunnen zich verbazend snel verplaatsen.

Waarom is dit trouwens geen slang? Ze vertonen toch alle kenmerken van deze soortengroep? Wel, allereerst hebben ze een hele rij kleine buikschubben, net als alle hagedissen. Slangen hebben maar één rij. Hazelwormen kunnen hun ogen sluiten, net als alle hagedissen. Slangen kunnen dat niet. Maar vooral, ze kunnen bij gevaar hun staart afwerpen, net als alle hagedissen. Slangen kunnen dat niet. Die staart is trouwens veel langer dan die van een slang. Die hebben een korte staart. Alleen is de vraag: waar stopt de slang en waar start de staart?

Als een hazelworm gepakt wordt, kan hij zijn staart afgooien om zich te verdedigen – dus als je dat ooit doet, nooit aan de achterkant oppakken. Dat stukje kwispelt dan nog even verder. Op die manier wordt de aandacht afgeleid van de hazelworm zelf en kan hij ontsnappen. Gelukkig groeit die staart wel weer aan. Maar nooit zo lang als hij ooit was. Dus een hazelworm met een kort staartje heeft dat trucje al eens toegepast. Voor alle duidelijkheid: zelfs met een korter staartje is het nog altijd geen slang. Of een worm. Nooit zeggen, want anders komt er nog een staartje aan.

Foto's: Benny Odeur - Jos Vandebergh