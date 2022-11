Meerdere arrestaties in noorden van Nederlands-Limburg voor voorbereiden mensensmokkel

Meerdere personen zijn afgelopen weekend in het noorden van Nederlands-Limburg gearresteerd vanwege voorbereidende handelingen voor mensensmokkel.

Bij een patrouille controleerden de marechaussee (speciale eenheden Nederland) en een Duitse politieagent zaterdagmiddag op de A67 een voertuig met Frans kenteken. In het voertuig werden vervolgens onder meer een opblaasboot, luchtpompen, zwemvesten, een buitenboordmotor en jerrycans aangetroffen. Hierdoor ontstond het vermoeden dat er sprake was van de voorbereiding van een mensensmokkeltransport. De 28-jarige Afghaanse bestuurder is aangehouden.

In de nacht van zaterdag op zondag controleerde de Nederlandse en Duitse politie een Duits voertuig op dezelfde snelweg. Ook hier werden nautische materialen aangetroffen, zoals binnenbanden en pompen. De 22-jarige bestuurder en 21-jarige bijrijder zijn opgepakt.

Zondagavond controleerden de politie en marechaussee een Frans voertuig op de A67. Hierbij werden een rubberboot, jerrycan en pompen aangetroffen. De 34-jarige Tunesische bestuurder en de 25-jarige bijrijder uit Mali zijn gearresteerd.

Levensgevaarlijk

De rubberboten worden vaak gebruikt om migranten van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Deze overtocht is levensgevaarlijk. De marechaussee is daarom extra scherp op deze vorm van mensensmokkel.

De Limburger