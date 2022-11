Antwerpse Chirogroep gaat viraal op TikTok: bijna 4 miljoen views voor filmpje over ballen

Chiro Pleplo, de Chirogroep van Linkeroever in Antwerpen, gaat momenteel viraal op TikTok. De leden van de oudste afdeling kregen zaterdag de opdracht een filmpje te maken en zoveel mogelijk likes te halen. De teller staat maandagmiddag op 485.000 likes en bijna 4 miljoen views. En dat voor een filmpje over een romance tussen twee ballen.

De Kanjers, de leden die 16 tot 18 jaar oud zijn, kregen van hun leiding de opdracht een filmpje te maken voor TikTok. Ze werden verdeeld in twee groepen, het werd een wedstrijdje om ter meest likes. Eén van de groepen koos voor een parodie op de typische trickshot-filmpjes. Een trickshot is een worp of slag die onmogelijk lijkt maar die je toch haalt. Zoals vanop een afstand een muntje in een fles gooien, of scoren met een basketbal terwijl je met je rug naar de ring staat.

Het TikTok-filmpje van Chiro Pleplo is één lange “trickshot”, al gelooft natuurlijk niemand dat de bal vanzelf zo’n reis maakte. De Antwerpse jongeren gebruikten hun kleurrijke verbeelding voor de video: ze laten de bal zelfs een romance beleven waar een klein balletje uit voortkomt.

TikTok kan de humor van de chirogroep duidelijk appreciëren. Het aantal views en likes blijft razendsnel stijgen. Aan de reacties te zien, bereikt de video een internationaal publiek. Opdracht meer dan geslaagd dus.