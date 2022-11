Neos Kinrooi stemt belastingen weg tijdens bezoekje aan het Europees Parlement

"Onze chauffeur Rudy loodste ons met zijn grote bus tot bijna aan de ingang van de Koninklijke Muntschouwburg, waar we een rondleiding kregen achter de schermen", vertellen de Neos-leden. "Het Munttheater in Brussel heeft veel naam en faam en dat mochten we ook ervaren in de sfeervolle gangen en vertrekken, met als sluitstuk de grote mooie operazaal. Vol bewondering keken we naar de indrukwekkende kroonluchter van 1.500 kilogram. Na het bezoek gingen we in een plaatselijk cafeetje iets drinken, om ons daarna of te voet, of per metro te begeven naar Het Europees Parlement."

“De leden die met de metro gingen, werden begeleid door Peter, de schoonzoon van onze voorzitter”, klinkt het. “En dat was al een belevenis op zich. De wandelaars maakten een mooie route begeleid door Marleen. Zij passeerden onder meer langs Manneke Pis en het Koninklijk paleis. In het restaurant De Compass voelden we ons weer even student met selfservice en een af en aan gaan van vele jongeren. In het Europees Parlement moesten we door scanners zoals op de luchthaven. Onze paspoortgegevens waren verplicht 14 dagen vooraf al doorgegeven.”

“In een apart lokaal kregen we uitleg van een parlementaire ambtenaar, keken we een filmpje over de werking van het parlement, hoe stemmingen te werk gingen, wie waar moest zitten, hoe de vertalers/tolken te werk gingen...Ook Europa kwam herhaaldelijk ter sprake”, klinkt het. “Vooraf nam bestuurslid Jos even plaats op de sprekersstoel en werd met stemming van handopsteking de belastingen en btw weggestemd, hilariteit alom! We hebben een kijkje genomen in de indrukwekkende vergaderzaal, waar tijdens een plenaire zitting 715 Europarlementsleden debatteren. Na nog een terrasje mochten we plaatsnemen in de bus naar huis. Rond 19.30 uur arriveerden we in ons heerlijk rustige Kinrooi. Voldaan, vol indrukken van een mooie daguitstap.”

Foto's of meer info: www.neosvzw.be/kinrooi