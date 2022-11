Leerling brengt ‘The Last Post’ op trompet tijdens 11 november-herdenking

Op het kerkhof maakten alle aanwezigen het stil en luisterden ze naar een leerling die 'The Last Post' speelde op haar trompet. Leerlingen van de tweede graad lazen het bekende gedicht 'In Flanders Fields' voor, zowel in het Nederlands als in het Engels. De kleuters versierden eerder al glazen potjes met klaprozen. Daar werden theelichtjes in gezet. De leerlingen hebben de brandende kaarsjes samen naast het pad gezet. Zo werd het kerkhof versierd met klaprozen die symbool staan voor de Eerste Wereldoorlog. Met een gevoel van samenhorigheid vertrok iedereen terug naar school.