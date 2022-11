23ste Limburg-almenak rolt van de persen

Voor de 22ste keer rolde er weer een ‘Limburg-almenak’ van de drukpersen. Elk scheurblaadje is gevuld met een spreekwoord, uitdrukking of gezegde uit de vele dialecten die onze provincie rijk is. Op de achterkant staan korte dialecttekstjes, zoals aforismen of grapjes vermeld. “De kalender verschijnt in een oplage van 600 exemplaren en siert zo menige werkplek, keukenmuur of kleinste kamertje”, klinkt het. “Hij helpt eraan mee om ons talig erfgoed in stand te houden en brengt voortdurend nieuwe mensen in contact met de vele rijke varianten van de Limburgse streektaal. Voor de 23ste editie zijn we al op zoek naar uitdrukkingen in het Neeroeters dialect.”

Koop een almenak, laat je inspireren en geef je creatieve hersenspinsels door via info@nerotersekal.be