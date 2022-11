Brief schrijven aan de Sint kan vanaf vandaag

Alle kinderen die een briefje adresseren aan de Grote Kindervriend, kunnen dat doen naar slechts één adres: Sinterklaas, Spanjestraat 1, 0612 Hemel. Ook leerkrachten (3e kleuterklas en 1e, 2e en 3e leerjaar van de lagere school) kunnen samen met hun leerlingen een brief naar de Sint schrijven en kunstwerkjes toevoegen. De bpost collega’s die tijdelijk in het Sintsecretariaat werken zullen er samen met de postbodes persoonlijk voor zorgen dat iedereen een antwoord krijgt.

Brieven aan Sinterklaas moeten niet gefrankeerd worden maar de helpers vragen wel om een duidelijk adres op de achterzijde van de enveloppe te zetten zodat ze zeker een antwoord kunnen sturen. Brieven die voor 29 november worden gepost, zullen voor 6 december een antwoord krijgen maar ook laattijdige brievenschrijvers mogen nog een antwoord verwachten.

Elke briefschrijver krijgt ook een cadeautje, maar wat dat is blijft een verrassing.

“Elk jaar voor 6 december merken we een enorme brieven- en pakjespiek, door de komst van Sinterklaas”, zegt minister van Post Petra De Sutter (Groen). “Ik wil alle helpers bij bpost bedanken om ervoor te zorgen dat de Sint ook dit jaar de duizenden verlanglijstjes en brieven kan lezen en verwerken. Ook alle kinderen die de moeite nemen om een brief te schrijven, draag ik een warm hart toe. Er gaat niets boven het ontvangen van een lieve brief of mooie tekening. Wat zalig om de Sint te zijn!”