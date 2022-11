Felrode straatverlichting verbaast inwoners én burgemeester: “Het moet geen circus worden”

Verbazing alom bij wie de voorbije dagen op de Waversebaan in Oud-Heverlee reed, want die heeft plots rode straatverlichting. Het gaat om vleermuisvriendelijke verlichting in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos, maar dat die rood zou zijn, wist zelfs de gemeente niet. “Ik schrok er toch eventjes van”, zegt burgemeester Bart Clerckx (cd&v).

De nieuwe straatverlichting kwam er in het kader van de vernieuwingswerken van de Waversebaan in Oud-Heverlee. Tussen De Witte Bomendreef en het Zoet Water kleurt alles ’s nachts rood. Geen specifieke halloweenverlichting maar een permanente nieuwigheid. “Vleermuisvriendelijke verlichting was een voorwaarde van het Agentschap Natuur en Bos voor de vernieuwingswerken”, zegt Clerckx. “Maar dat die rood zou zijn, dat hadden ook wij niet verwacht. Op de Naamsesteenweg hebben we ook al vleermuisvriendelijke verlichting en die is gewoon wit. Ik had dit zelf nog nooit gezien, en schrok er toch ook even van.”

© hsb

Zichtbaarheid

Rode verlichting is nog niet zo vaak gebruikt in België, maar toch is de Waversebaan niet de eerste straat waar het te zien is. De stad Ieper heeft zelfs een heel faunavriendelijk lichtplan met honderden van dergelijke rode lichten. Rood licht stoort de dieren immers veel minder dan UV-rijke blauwe-witte lampen.

“Ik reed er zelf al door, en de zichtbaarheid is zeker oké. De lampen staan zelfs redelijk fel momenteel”, zegt Clerckx. Toch heeft de burgemeester zijn bedenkingen. “De veiligheid is uiteraard het belangrijkste en dat lijkt geen probleem. Maar het moet ook geen circus worden. We hebben oude verlichting, LED-verlichting, witte vleermuisvriendelijke verlichting en nu ook dat stukje rode verlichting. Op termijn moeten we toch bekijken of we niet voor een zekere uniformiteit kunnen zorgen”, aldus de burgemeester.