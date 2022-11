Biden waarschuwt Xi voor geweld tegen Taiwan: “Steeds agressievere acties ondermijnen vrede in de regio”

Volgens het Witte Huis zei Biden tijdens de gesprekken op maandag dat het Amerikaanse “Eén China”-beleid niet is veranderd. “Maar de VS verwierpen elke unilaterale verandering van de status quo, hetzij door China, hetzij door Taiwan. De wereld heeft belang bij vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan”, luidde het.

Biden had ook kritiek op de “dwingende en steeds agressievere acties” van China ten aanzien van Taiwan die de vrede rond Taiwan en in de gehele regio ondermijnen en het wereldwijde welzijn in gevaar brengen.

Mensenrechtenschendingen

Voorts uitte Biden zijn bezorgdheid over mensenrechtenschendingen in China, in de noordwestelijke regio Xinjiang, in Tibet en in Hongkong. Hij bracht ook gevallen ter sprake van Amerikaanse burgers die “ten onrechte” in China worden vastgehouden of de Volksrepubliek niet mogen verlaten, aldus het Witte Huis.

Over de Russische invasie in Oekraïne waren beide wereldleiders het volgens Amerikaanse bronnen wel eens: ze keuren samen de Russische dreigementen om kernwapens te gebruiken in Oekraïne af. “De twee partijen waren het er ook over eens dat er nooit nog een nucleaire oorlog mag worden gevoerd”, aldus het Witte Huis.

Er werd ook afgesproken dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken binnenkort een bezoek aan China zou brengen.