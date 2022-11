Optocht in Doha toont “enthousiaste WK-fans”, die toch vooral uit één land lijken te komen (en niet de grootste kenners zijn)

In Doha werd afgelopen weekend een optocht gehouden met de reeds aanwezige WK-fans. Vlaggen zwierden door de lucht, er werd gezongen en gedanst. De supporters lijken er zin in te hebben. Maar leken de Argentijnse supporters nu niet verdacht veel op die van de Belgen?

Zondag is het zover. Dan wordt het WK 2022 op gang getrapt. In Doha probeerden ze de WK-sfeer alvast op te wekken met een grootse supportersoptocht. Duizenden fans wandelden er door de straten, gehuld in de kleuren van hun favoriet land. Argentinië, Spanje, Brazilië, Engeland, Duitsland, België… Allemaal werden ze vertegenwoordigd door een enthousiaste schare fans.

Maar anders dan je zou denken, leken de fans niet van over heel de wereld te komen. Uit de beelden van de optocht blijkt dat de fans voornamelijk van Indische origine zijn. Iets wat ook het Franse persagentschap AFP bevestigt. Volgens een journalist ter plaatse gaat het om gastarbeiders, voornamelijk afkomstig uit de staat Kerala, een regio van waar een groot aantal migranten de afgelopen jaren naar Qatar is vertrokken.

Critici op sociale media besluiten uit de beelden dat Qatar gastarbeiders heeft ingehuurd om het gebrek aan enthousiasme te verdoezelen. Maar de organisator van de optocht countert die geruchten tegenover AFP: “De buitenlandse arbeiders in Qatar houden van voetbal en hebben gewoon veel kaartjes gekocht.”

Of het gaat om echte voetbalfans of ingehuurde ‘acteurs’ is dus niet helemaal duidelijk. Maar volgens AFP waren de deelnemers van de optocht wel angstig om hun volledige naam te geven, omdat ze niet wilden dat hun werkgevers erachter kwamen dat ze meeliepen.

Hoe dan ook, de “Belgische fans” blonken niet meteen uit met hun actuele voetbalkennis:

