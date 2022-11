Waarom de Indonesische Grace bijna haar eigen huwelijk met Lummense apotheker Bart miste

Bart en Grace tijdens hun huwelijk in Jakarta (links) en tijdens een tripje in in Noord-Sumatra, vanwaar Grace’s ouders afkomstig zijn (rechts). — © RR

Een langeafstandsrelatie zag hij niet zitten, dus stelde de Lummense apotheker Bart Adams (54) een radius van maximum 50 km in op zijn datingapp. Zo leerde hij de Indonesische Grace Sihombing (52) kennen… die op vakantie was in Maastricht en maar liefst 11.000 km verder woonde.

Als fervent duiker reisde Bart Adams (54) al vaker naar Indonesië om er zijn favoriete sport te beoefenen. Omgekeerd vertoefde de Indonesische Grace Sihombing (52) al vaker in Europa. Toch leerden de twee elkaar vier jaar geleden eerder toevallig kennen via een datingapp. “Na een relatie met een Brusselse had ik beslist dat ik niet weer een langeafstandsrelatie wou”, vertelt Bart, bekend als apotheker in Lummen. “Daarom stelde ik de maximumafstand in op 50 km. Zo matchte ik met Grace, die op dat moment in de buurt van Maastricht zat. Maar wat eerst amper 45 km leek, werd al snel een héél-lange-afstandsrelatie.”

Grace was toen net op bezoek bij een familie in Nederland. “In 2000 bezocht ze het land voor het eerst”, vertelt Bart. “ Sindsdien reisde ze om de 2 à 3 jaar naar Europa en verbleef ze telkens bij dezelfde familie. Vanuit Nederland ging ze regelmatig op citytrip. Maar België had ze nog niet echt gezien. Dus nam ik haar mee naar Brugge. Daarvoor moest ik wel eerst langs de Maastrichtse familie passeren: zij moesten oordelen of ik wel met Grace op stap mocht.” (lacht)

Flink wat afgereisd

Tijdens hun eerste date klikte het meteen. “We bezochten het Atomium, brachten een dagje door in Brugge en speelden ’s avonds petanque op het strand in Oostende”, vertelt Bart. “We spraken een tweede keer af en ik was meteen verliefd. Maar Grace moest terug naar Indonesië, want ze was in Europa met een toeristenvisum van 90 dagen.” De afstand hield het koppel echter niet tegen. “2019 werd een jaar waarin we flink wat afgereisd hebben. We zagen elkaar om de 3 à 4 maanden. Ik ging een paar keer naar Indonesië, Grace kwam enkele keren naar hier.”

En dan kwam corona… “We hebben elkaar toen langer dan 7 maanden niet gezien”, zegt Bart. “Uiteindelijk kwam er een regeling voor koppels op afstand tijdens de coronaperiode. Daarvoor moesten Grace en ik wel bewijzen dat we écht samen waren. Chatgesprekken, berichten, foto’s… We gooiden heel onze privacy ten grabbel, maar we kregen de uitzondering. Grace reisde naar ons land, want Indonesië bleef nog veel langer op slot dan België.”

Speciale getallen

In 2020 kon het koppel zo toch wat tijd doorbrengen. “We deden wat uitstapjes in België en we trokken opnieuw naar Brugge, de plek van onze eerste date. Daar vroeg ik Grace ten huwelijk”, zegt Bart. “Ze zei meteen ‘mau’, Indonesisch voor ‘ik wil’. We hebben allebei iets met ‘speciale’ getallen. Zo zal ik nooit mijn wekker om 8 uur zetten, maar bijvoorbeeld om 8.08 uur. (lacht) Grace heeft dat ook. Daarom zochten we een mooie datum uit. We kozen voor 22/10/2022.”

In de zomer trouwde het koppel voor de kerk in Jakarta. “Naar Indonesische normen vierden we dat met een ‘klein’ feest: met zo’n 300 aanwezigen. Iedereen nodigt zichzelf daar ook gewoon uit”, lacht Bart. Maar de twee wilden ook in België trouwen. En dat liep een pak minder vlot. “Het duurde meer dan een half jaar om de hele papierwinkel in orde te brengen. Het was zelfs nog heel nipt. Begin oktober wilde ik alles nog afblazen, maar één week voor datum werd ons trouwvisum goedgekeurd. Grace is meteen op het vliegtuig gestapt.” Zo zijn Bart en Grace nu gelukkig getrouwd en wonen ze samen in Lummen. “Voorlopig blijven we nog even in België en doe ik nog enkele jaren voort met de apotheek. Maar wie weet trekken we daarna wel naar Indonesië.”