Doelman Ivo Spobeck van ’s Herenelderen maakte in minuut 99 de gelijkmaker: “Wat was me dat allemaal.” — © Tom Palmaers

1-4 (!) was de stand na 89 minuten, maar uiteindelijk eindigde de match ’s Herenelderen-DH Jeuk in tweede provinciale A toch nog op 4-4. De gelijkmaker in minuut 99 (!) kwam van Ivo Spobeck, de... doelman van de thuisploeg. “Dit had ik nog nooit meegemaakt op een voetbalveld. Wat was me dat allemaal?”