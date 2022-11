Cast en crew van ‘Thuis’ leggen opnieuw het werk neer

Nadat vorige week een deel van de cast en crew van ‘Thuis’ staakte op de nationale actiedag, leggen ze vandaag opnieuw het werk neer. Ze vinden dat ze nog altijd geen antwoord hebben gekregen op hun vragen over de toekomst van de soap. De VRT is immers van plan om de productie van de reeks uit handen te geven.

De openbare omroep voerde de voorbije weken enkele grondige wijzigingen door. Eén van die nieuwe plannen is om, in het kader van besparingen, de productie van Thuis vanaf volgend jaar uit te besteden aan een extern productiehuis. Een beslissing die op weinig begrip kan rekenen van de acteurs en crew.

Vorige week gingen verschillende acteurs en mensen van de technische crew aan de ingang van het VRT-gebouw in staking, omdat ze anderhalve maand voor de geplande overdracht nog steeds niet weten bij welk productiehuis ze zullen terechtkomen. Tegen donderdagochtend wilden ze daarover duidelijkheid, rechtstreeks van de directie.

Die duidelijkheid is er na een vergadering nog steeds niet, klinkt het in een persbericht van de vakbonden. Daarom houdt de ploeg opnieuw een werkonderbreking. Ook zouden ze nog geen garantie hebben gekregen dat hun arbeidsvoorwaarden behouden blijven in het nieuwe systeem. De afgelopen weken ging er een petitie tegen de komende veranderingen rond, die door 34.000 mensen werd ondertekend. Volgende week maandag willen de socialistische vakbond ACOD-VRT en het christelijke ACV VRT die petitie overhandigen aan Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van media.