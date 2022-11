Nu al reserveren: waarom kerst Bach nodig heeft en Arabische jazz een speciale trompet

Een zorgrobot in een woon-zorgcentrum, jazz uit een speciaal ontworpen trompet, verhalen rond het kampvuur en Bach die kerst compleet maakt. Dat zijn enkele culturele evenementen waarvoor je best vroeg een kaartje koopt.

CONCERT

Verhalen rond het vuur van Buurman

In de zomer van 2021 stak Geert Verdickt, de frontman van Buurman, tien keer een groot vuur aan en nodigde hij de meest diverse mensen uit om starend in de vlammen straffe verhalen te vertellen. De songs die hij erbij bedacht, verschenen op het album Vuurman. Naast een selectie uit dat materiaal brengt Buurman ook zijn klassiekers.(agr)

Vuurman, Buurman, op 16/12 Palethe Pelt en op 13/1 De Velinx Tongeren. Info: www.buurman.be

COMEDY

Een conference van vele jaren

Michael Van Peel strikes back en zwaait weer met zijn verbale lightsaber in het rond. Wel is het deze keer geen eindejaarsconference, het genre waarin hij naam maakte. Nu duikt hij over een langere periode en dieper de tijdsgeest in. “Noem het maar een meerderjaarsconference”, lacht hij. (agr)

Welcome to the rebellion, Michael Van Peel, op 9/12 C-mine Genk, op 17/12 De Adelberg Lommel, op 14/1 De Velinx Tongeren, op 18/1 Cultuurcentrum Hasselt, op 21/1 Achterolmen Maaseik en op 27/1 cc Houthalen-Helchteren. Info: www.michaelvanpeel.be

JAZZ

Trompet met extra ventiel

De Frans-Libanese jazztrompettist Ibrahim Maalouf laat Arabische klanken doorklinken in zijn composities, omdat hij blaast op een speciale trompet, voorzien van een extra ventiel om kwarttonen voort te brengen. In de lente speelde hij uitverkochte concerten in Genk en enkele andere Belgische steden. Voor wie dat gemist heeft: hij komt nu terug naar ons land. (agr)

Ibrahim Maalouf, op 22/1 Palais des Beaux-Arts Charleroi en op 23/1 Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Info: www.greenhousetalent.be

KLASSIEK

Hoe Bach kerst compleet maakt

Kerst is niet compleet zonder het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. De Japanse violist Shunske Sato brengt met de Nederlandse Bachvereniging een gesmaakte interpretatie van de eerste drie cantates. Tussendoor klinkt een minder bekend, maar prachtig kerstrepertoire. Heel de maand december op tournee, maar slechts één keer in België te beleven. (agr)

Weihnachtsoratorium, Nederlandse Bachvereniging, Shunske Sato, op 17/12 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

THEATER

Een robot zal voor je zorgen

Dit is een bevreemdende conversatie tussen een mens en een kunstmatig intelligente zorgrobot die, gegarandeerd zonder angst voor besmetting, palliatieve bijstand kan bieden tijdens een epidemie in een woon-zorgcentrum. De topacteurs Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens kennen elkaar al twintig jaar, maar spelen nu voor het eerst samen in een eigen creatie. (agr)

Jonathan, KVS, op 7/12 cc Maasmechelen en op 9/12 Palethe Pelt. Info: www.kvs.be