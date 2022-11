Twintiger krijgt 1 jaar cel voor uitwisselen naaktfoto’s met tienermeisje: “Gebruikte haar als seksueel lustobject”

Op 1 augustus 2019 stapte de moeder van het jonge tienermeisje naar de politie om aangifte te doen tegen de twintiger, nadat de grootmoeder van het meisje de seksuele chatgesprekken tussen hem en haar kleindochter ontdekte. Hij benaderde het 12-jarige kind via Facebook en Whatsapp en vroeg haar om naaktfoto’s van haar borsten en geslachtsdeel naar hem te versturen. Daarop verzond hij ook expliciete beelden van zijn erectie.

Mentaal verkracht

Omdat hij zijn Facebookaccount aan zijn telefoonnummer gekoppeld had, kon de man meteen opgespoord worden. Volgens de procureur maakte hij misbruik van de kwetsbare toestand van het meisje. “Ze had het in die periode moeilijk met de scheiding van haar ouders”, zo klonk het. “Het gaat om zeer ernstige feiten.” Het slachtoffertje zou het dan ook bijzonder zwaar hebben met de feiten, zo stelde haar raadsman. “Ze is mentaal verkracht. Haar schoolresultaten zijn gekelderd en ze is zichzelf beginnen verminken.” Het meisje krijgt een voorlopige schadevergoeding van 1 euro.

Seksueel lustobject

De man werd onderzocht door een psychiater, die stelde dat de beklaagde een afwijkende seksuele beleving heeft, zwakbegaafd is en een immature persoonlijkheidsstructuur heeft. Hij zou vroeger ook aangetroffen zijn geweest tot jongere meisjes, maar toch verklaarde hij dat hij niet wist dat dit meisje zo jong was. “Hij heeft een foute inschatting gemaakt. Hij dacht dat ze 17 was”, aldus zijn raadsman.

De Tongerse rechter veroordeelde hem maandag tot een celstraf van een jaar, een geldboete van 800 euro en ontzette hem voor vijf jaar uit zijn rechten. “De beklaagde hield geen rekening met de psychische integriteit van zijn minderjarig slachtoffer, dat hij als seksueel lustobject gebruikte”, zo luidt het vonnis.