Uitschuivers op ijzige fietsbrug in Genk: “Infrastructuur moet veiliger”

De bakken met strooizout aan de fietsbrug over de Westerring in Winterslag worden veelal gebruikt om er vuilnis in te gooien. — © Chris Nelis

De fietsbrug over de Westerring in Genk was vanmorgen spekglad door vorst en dat zorgde voor heel wat valpartijen bij fietsers die erdoor werden verrast. Een probleem dat volgens fietser Geert Reyskens jaarlijks terugkeert.

Op de fietsbrug over de Westerring in Winterslag zijn deze ochtend heel wat mensen met hun fiets onderuit gegaan over een dun laagje ijs. Het gaat om een belangrijke oversteekplaats voor mensen van en naar hun werk en voor scholieren. “Het probleem keert elk jaar terug”, zegt Geert Reyskens, gemeenteraadslid (N-VA) en fervent fietser. “De toplaag van de fietsbrug is veel te egaal, daarom is hij bij een beetje vorst al spekglad”, legt hij uit. “Een van mijn collega’s kwam vanmorgen ook ten val op de brug. Hij houdt er een serieuze armblessure aan over. Een brug ontworpen voor fietsers en voetgangers zou niet zo gevaarlijk mogen zijn. Bij de brug staat een bak met strooizout,” zegt Geert Reyskens, “die kunnen fietsers en voetgangers gebruiken om zelf bij te strooien. Maar veel haalt het niet uit. En zeker niet als er vuilnis in wordt gekieperd.”

“We hebben opmerkingen gekregen dat de toplaag van de fietsbrug ook als het niet gevroren heeft erg glad kan zijn.” Karel Kriekemans, schepen van Mobiliteit

Schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (cd&v) is op de hoogte van het probleem. “Wij hebben die bakken daar laten plaatsen”, zegt Kriekemans. “De brug is van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij werken met een eigen strooiplan. Misschien was het beter geweest dat daar vanochtend tussen 6 en 7 uur gestrooid zou zijn. Op de fiets- en wandelbruggen waar wij eigenaar van zijn is wel gestrooid. Het zout dat in de bakken aan de fietsbrug over de Westerring ligt en geleverd wordt door AWV kan door fietsers of vrijwilligers gebruikt worden om te strooien op de brug. We hebben nog opmerkingen gehad van fietsers dat de toplaag op de brug ook als het niet gevroren heeft erg glad kan zijn. We hadden het al op de agenda gezet om het tijdens de komende bijeenkomst te bespreken met het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.”