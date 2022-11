“Baas CIA praat in Ankara met Russische ambtsgenoot over kernwapens”

Bill Burns, de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, ontmoet vandaag in het Turkse Ankara zijn Russische ambtgenoot Sergei Naryshkin. Volgens Amerikaanse media wordt er niet gesproken over mogelijke vredesbesprekingen rond de oorlog in Oekraïne. Wel zouden onder meer de eventuele gevolgen van de inzet van een nucleair wapen door Rusland op de agenda staan.