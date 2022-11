Lismont scoort voor Borgloon tegen Vliermaalroot. De leider in 4B telt als enige Limburgse club nog het maximum van de punten. — © Serge Minten

Tien op tien! Dat perfecte rapport kan DJ Borgloon voorleggen. De leider van vierde provinciale B boekte zondag tegen Vliermaalroot een tiende overwinning op rij en is de enige club in de Limburgse voetbalreeksen die nog het maximum van de punten telt. Opmerkelijk: de topschutter deed vorig jaar nog aan duatlon en de keeper stond toen nog in de spits.