In opspraak gekomen Wanne Synnave krijgt geen vervanger tijdens middagblok: MNM kiest voor non-stop muziek

Wie vervangt de onlangs in opspraak gekomen Wanne Synnave (26) tijdens het middagblok op MNM? Voorlopig niemand. Dat kregen we te horen bij de communicatiedienst van de VRT.

De VRT maakte enkele weken geleden bekend dat het de samenwerking met MNM-presentator Wanne Synnave had stopgezet na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Synnave zou ongepaste foto’s en berichten verstuurd hebben naar jongeren.

Wanne presenteerde enkele jaren lang samen met Peter Van de Veire de ochtendshow op de jongerenzender van de Openbare Omroep. Afgelopen zomer werd beslist dat Wanne verhuisde naar de middag. Daar presenteerde hij sinds september tussen 12 uur en 13 uur zijn eigen programma La La Lunch.

Zijn laatste uitzending was op de donderdag voor de herfstvakantie. Daarna was het programma sowieso eventjes uit de ether wegens een aangepaste vakantieprogrammering. Maar nu de zender weer de normale programmering aanhoudt, blijkt dat niemand hem zal vervangen.

Tot het eind van het jaar hoor je op weekdagen tijdens de middag MNM Throwback. Dat is een non-stop programma met de grootste hits. MNM Throwback is ook een non-stopstream in de app en op VRT Max, en een programma op zaterdag- en zondagochtend.

Op sociale media heeft Synnave meteen na zijn ontslag zijn excuses aangeboden aan de betrokkenen. Sindsdien is het stil rond hem.